El mayor consejo de Marc Anthony a Bad Bunny para su espectáculo en el Super Bowl LX

Suscríbete a nuestros canales

El legendario salsero Marc Anthony extendió unas palabras de sabiduría a Bad Bunny, encargado del medio tiempo del Super Bowl LX, el próximo domingo 08 de febrero de 2026.

Al igual que muchos, el intérprete de “Vivir mi vida” está ansioso por ver el espectáculo del boricua, quien ha despertado opiniones encontradas en Estados Unidos con respecto a su futura presentación.

Durante una entrevista, Marc comentó que se ve reflejado el joven artista y aseguró sentirse orgullo por sus logros y todo lo que hace con la música.

“Él simplemente ha hecho las cosas a su manera y se divierte con ello. Estoy orgulloso de lo que ha logrado en términos de difundir su mensaje y ese tipo de música, y del nivel al que lo ha llevado”, comentó.

Consejo de Marc a Bad Bunny

Mientras las expectativas crecen por el show del medio tiempo, Marc Anthony reconoce que Bad Bunny tiene una gran responsabilidad con su música e identidad, y eso, es su mayor consejo cada vez que tiene la oportunidad de decirlo.

“Cada vez que hablo con él, le digo que sea responsable con el riesgo y la responsabilidad que está asumiendo, porque estoy seguro de que para él esto representa una enorme responsabilidad: representar no solo su cultura, sino también su música”, dijo.

Una amistad más allá de la música

Ambos artistas han colaborado juntos, en el 2018 lanzaron el tema “Está Rico”, con la cual fortalecieron su vínculo.

Años más tarde, el cantante urbano invitó a Marc a una de sus conciertos durante su residencia en Puerto Rico, donde interpretaron juntos “Preciosa”.