Grammy 2026: 10 artistas serán homenajeados al Premio Mérito Especial

El domingo 1 de febrero del 2026, se llevará a cabo en Los Ángeles, la edición número 68 de los Premios Grammy. Una gala muy esperada por los cantantes y compositores de todo el mundo, quienes anhelan llevarse el gramófono dorado.

A través de Instagram la Academia de la Grabación anunció a los diez artistas que serán celebrados por su carrera y legado en la música. Artistas respetados y muy conocidos que se les dará el gramófono a la Excelencia Musical.

Los 10 artistas homenajeados

Carlos Santana, Chaka Khan, Cher, Fela Kuti, Paul Simón, Whitney Houston, Bernie Taupin, Eddie Palmieri, Sylvia Thone y John Chowning, serán galardonados.

En la noticia que Grammy reveló en todas sus plataformas digitales, exaltaron la trayectoria de los diez seleccionados. Por ejemplo, de Cher, escribieron que no es solo un icono cultural del mundo musical, sino también un testimonio viviente de la reinvención, la resistencia y ser fiel a ti mismo.

De la cantante estadounidense Chaka Khan resaltaron las diez ocasiones que se ha alzado con el Grammy, y su estadía permanente en el Salón de la Fama del Rock & Roll.

Mientras que de la fallecida Whitney Houston, destacaron que su música sigue vigente en el mundo y en las nuevas generaciones.

Presencia latina

El guitarrista mexicano Carlos Santa, dará la cara por los latinos gracias a su excelencia musical que lo han llevado a ganar diez Grammy y tres Latín Grammy.

Eddie Palmieri, que falleció en agosto de este 2025, también será celebrado por el legado que deja. La gala para honrar la excelencia musical está pautada para el 31 de enero