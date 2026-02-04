Las montas clave del "Jockey del Mes" para el jueves y viernes en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

Cipriano Gil atraviesa un momento estelar en el meeting de Tampa Bay Downs. Tras recibir la distinción como el mejor jinete de enero, el profesional criollo mantiene la intensidad con ocho monturas programadas entre el jueves 5 y el viernes 6 de febrero, a la espera de las inscripciones para el fin de semana.

Agenda de compromisos destacados

De sus ocho presentaciones en el óvalo del norte de Florida, estos son los ejemplares con mayor oportunidad:

Jueves (2ta Carrera): Gil conducirá a D'argento Bolt en un Maiden Claiming de $21,500. El purasangre, bajo la tutela de Gerard Ochoa, parte con un Morning Line (ML) de 3-1.

Gil conducirá a en un Maiden Claiming de $21,500. El purasangre, bajo la tutela de Gerard Ochoa, parte con un Morning Line (ML) de 3-1. Viernes (2da Carrera): El jinete guiará a Sweet Hazely , pensionada del entrenador venezolano Juan Carlos Ávila . La yegua tiene un ML de 3-1 y figura como una de las favoritas de la prueba.

El jinete guiará a , pensionada del entrenador venezolano . La yegua tiene un ML de 3-1 y figura como una de las favoritas de la prueba. Jueves (4ta competencia): En un Maiden Claiming con bolsa de $27,000, el látigo se subirá a State Charmer , entrenado por T.E. Hamm, quien cotiza 6-1 en las apuestas iniciales.

En un Maiden Claiming con bolsa de $27,000, el látigo se subirá a , entrenado por T.E. Hamm, quien cotiza 6-1 en las apuestas iniciales. Viernes (8va Carrera): En la prueba central de la tarde, un Allowance Optional Claiming de $56,500 (1,640 metros), Gil montará a Seeking Unity. El ejemplar, del trainer Fernando Abreu, inicia con una gabela de 6-1.

El éxito de Cipriano Gil en Tampa Bay Downs consolida la hegemonía de los jinetes venezolanos en la estadística de la presente temporada donde los primeros cinco lugares son ocupados por látigos criollos y el liderato de victorias entre los entrenadores, también es de un venezolano.