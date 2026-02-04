Hipismo

Las montas clave del "Jockey del Mes" para el jueves y viernes en Tampa Bay Downs

El fusta venezolano, recientemente galardonado por su desempeño en enero, firmó ocho compromisos de monta para las próximas dos jornadas

Por

Saúl García
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 04:24 pm
Las montas clave del "Jockey del Mes" para el jueves y viernes en Tampa Bay Downs
Tom Keyser
Suscríbete a nuestros canales

Cipriano Gil atraviesa un momento estelar en el meeting de Tampa Bay Downs. Tras recibir la distinción como el mejor jinete de enero, el profesional criollo mantiene la intensidad con ocho monturas programadas entre el jueves 5 y el viernes 6 de febrero, a la espera de las inscripciones para el fin de semana.

NOTAS RELACIONADAS

Agenda de compromisos destacados

De sus ocho presentaciones en el óvalo del norte de Florida, estos son los ejemplares con mayor oportunidad:

  • Jueves (2ta Carrera): Gil conducirá a D'argento Bolt en un Maiden Claiming de $21,500. El purasangre, bajo la tutela de Gerard Ochoa, parte con un Morning Line (ML) de 3-1.
  • Viernes (2da Carrera): El jinete guiará a Sweet Hazely, pensionada del entrenador venezolano Juan Carlos Ávila. La yegua tiene un ML de 3-1 y figura como una de las favoritas de la prueba.
  • Jueves (4ta competencia): En un Maiden Claiming con bolsa de $27,000, el látigo se subirá a State Charmer, entrenado por T.E. Hamm, quien cotiza 6-1 en las apuestas iniciales.
  • Viernes (8va Carrera): En la prueba central de la tarde, un Allowance Optional Claiming de $56,500 (1,640 metros), Gil montará a Seeking Unity. El ejemplar, del trainer Fernando Abreu, inicia con una gabela de 6-1.

El éxito de Cipriano Gil en Tampa Bay Downs consolida la hegemonía de los jinetes venezolanos en la estadística de la presente temporada donde los primeros cinco lugares son ocupados por látigos criollos y el liderato de victorias entre los entrenadores, también es de un venezolano.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Meeting
Miércoles 04 de Febrero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo