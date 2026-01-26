Cipriano Gil es nombrado el jockey del mes en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

El jockey profesional venezolano Cipriano Gil fue nombrado como el Jockey del Mes de enero en el hipódromo de Tampa Bay Downs, donde realiza el meeting, al conseguir 18 victorias en lo que va de campaña.

Cipriano Gil que llegó a Estados Unidos a mediados del 2023, luego de haber ganado cuatro meetings como látigo en el Hipódromo Internacional La Rinconada, «Cuando quieres crecer como profesional, tienes que seguir aprendiendo cosas nuevas», dijo Gil. «Todos los días trato de aprender más de los grandes jinetes y entrenadores», indicó Gil en entrevista con Paulick Report.

El agente de Cipriano, es Steve Worsley, el cual ha representado a jockeys como Jesús Castañón y José Ferrer, quienes suman más de 7.000 fotos entre los dos. Worsley también firma las montas de Sonny León, ganador del Kentucky Derby en el 2022 con Rick Strike, el cual pagó 80-1 su triunfo.

León le está ayudando a superar las típicas dificultades que debe afrontar un jinete joven en la pista. Cipriano se une a sus compatriotas Samuel Marín, Samy Camacho y el mismo Sonny León, en ganar el ganar el premio. Leon y Gil dieron sus primeros pasos en el Hipódromo de Rancho Alegre, ubicado en el estado Bolívar, al sur de Venezuela.

«Sonny es una persona humilde, y creo que muchos jinetes pueden aprender de él», dijo Worsley. «Es un tipo que montaba principalmente en hipódromos más pequeños y llegó a la cima, pero no se durmió en los laureles. Volvió al trabajo y siguió haciendo las cosas que le habían ayudado a llegar hasta allí», señaló el agente de jinetes.

Con información de Paulick Report