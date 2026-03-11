El rapero Eminem está de luto por muerte de un ser querido

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más la vida del rapero Eminem sufre una pérdida significativa, se trata de su querida abuela materna Betty, quien falleció a los 87 años, según confirmó TMZ y The Sun en su página web este martes 11 de marzo.

Aunque el intérprete mantuvo una relación tormentosa con su difunta madre Debbie Nelson, el vínculo con su abuela fue más discreto. Betty, habría muerto el marte 10 de marzo, en su residencia, ubicada en Missouri, al oeste de Estados Unidos.

¿De qué murió la abuela de Eminem?

Aunque se desconocen las causas exactas de la muerte, la abuela de Eminem batalló en los últimos años con el cáncer de mama, una enfermedad que tocó su vida con una edad avanzada.

Hasta el momento el artista no ha emitido un comunicado por la pérdida de su familiar, reservando por completo su vida.

Una relación tormentosa

Al igual que con su madre, con quien compartió años de disputas y un par de temas fuertes sobre su crianza, la señora Betty estuvo en desacuerdo con las actitudes del rapero.

“Ni su madre ni yo podemos entender qué le pasó a este dulce y cariñoso niño. En poco más de 12 años pasó de decirme ‘Abuela, te quiero’ a ‘Vete al infierno'”, recordó en una entrevista para el periódico londinense Mirror.