Yailin "La Más Viral" dedica mensaje a su hija por su tercer cumpleaños

Cattleya, la hija de la cantante dominicana Yailin “La Más Viral”, y el boricua Anuel AA, cumple 3 años este miércoles 11 de marzo.

Una madre orgullosa

A través de Instagram su famosa progenitora posteó un carrusel de imágenes y un hermoso texto, destacando el orgullo y amor que Cata ha traído a su vida, siendo su mayor bendición.

“Hoy cumple 3 añitos la luz de mi vida. Mi niña hermosa, desde que llegaste llenaste mi mundo de amor, risas y felicidad. Eres mi mayor bendición, mi orgullo y el motivo de mi sonrisa todos los días", ha escrito la joven.

En las fotos aparecen la niña luciendo radiante con un vestido negro, montada en un enorme pastel blanco y con detalles en rosa y perlas.

Pero no fue un solo cambio de vestuario que Cattleya hizo, en otra fotografía luce muy sonriente vestida como una bailarina de ballet.

Reacción de amor

“Que Dios siempre cuide tus pasos, que tu corazón siga siendo tan dulce y que nunca te falte amor, alegría y sueños por cumplir”, finaliza de la publicación de Yailin.

Hasta el momento el post cuenta con 443 mil me gusta y múltiples comentarios de elogios para la pequeñita.