Ex de Yailin "La Más Viral" habría sido atacado salvajemente en prisión

Suscríbete a nuestros canales

El nombre del rapero Tekashi 6ix9ine ha tomado los medios de comunicación, por rumores de qué habría sido atacado con un cuchillo más de 30 veces por parte de un compañero, en la prisión federal de Nueva York.

El rapero de 29 años y expareja de la dominicana Yailin “La más viral”, se encuentra en la cárcel tras haberse declarado culpable por vinculaciones con pandillas, por lo que paga una condenada de tres meses.

Detalles del ataque

A través de redes sociales corrió la información de que el artista había sido atacado y que según se encontraba en estado crítico. Aunque hasta el momento no se conocen muchos detalles del supuesto atentado, seguidores se unieron el fin de semana para realizar oraciones en pro de la salud de 6ix9ine.

Entre los rumores que medios y plataformas digitales han escrito, es que las autoridades de la prisión estarían pensando en trasladar al interprete de “Respuesta”, a una celda con más seguridad, como protección de su vida tras las declaraciones que ofreció a la policía sobre las pandillas.

Afirman que fue el sábado 17 de enero que se generó una supuesta pelea entre reclusos, uno de ellos habría sacado un objeto con el cual según apuñaló al joven, que fue atendido de manera inmediata.

El Heraldo de México, aseveró en un artículo que todo podría tratarse de información falsa, ya que, hasta el momento ni familiares o amigos de cantautor, no han hablado de la situación.

Polémica en redes

Tekashi que fue encarcelado por declararse culpable de haber estado con la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods, ha estado posteado en su perfil de Instagram videos de su tiempo en prisión.

Vestido con braga naranja y con su look de cabello platinado, el joven muestra que se encuentra tranquilo en la cárcel cumpliendo la condena.

Situación que muchos rechazan por estar con teléfono, internet y tranquilidad en un centro que se considera de máxima seguridad.