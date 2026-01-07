Esto hizo Tekashi antes de entrar al Metropolitan Detention Center

Suscríbete a nuestros canales

El rapero Tekashi 6ix9ine, conocido por sus éxitos virales y su turbulenta relación con la justicia, protagonizó uno de los regresos a prisión más inusuales en años, presentando su tema y mostrando un entusiasmo como si lo ocurrido fuera un premio para él.

El ex de Yailin ‘La Más Viral’ estuvo acompañado de varios sujetos, entre ellos, el streamer Adin Ross, quien transmitió en vivo el viaje del artista a la cárcel, una especie de “despedida de gira” antes de sus próximos tres meses de privación de libertad.

Tekashi se libera del dispositivo

Antes de entregarse en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, el rapero bajó su monitor de tobillo ante cámaras, compartió escenario con influencers y promocionó su nueva canción sin responder a la prensa.

En un streaming de casi dos horas de duración, Tekashi, cuyo nombre legal es Daniel Hernandez, apareció relajado y rodeado de amigos. Fue el creador de contenido SteveWillDoIt quien ayudó a cortar el monitor de tobillo que había estado usando.

Mientras el grupo viajaba en limusina escuchando éxitos de Justin Bieber y Lil Tjay, la vibra cambió abruptamente cuando 6ix9ine finalmente cruzó las puertas del MDC en Sunset Park, dejando atrás la música para enfrentar de nuevo la vida tras rejas.

¿Por qué fue arrestado 6ix9ine?

La corta pero intensa detención actual no surgió de la nada. Tekashi fue inicialmente arrestado en 2018 en Nueva York en un caso federal de racketeering (asociación delictiva) y armas, por su vinculación con la pandilla Nine Trey Bloods.

Tras declararse culpable de varios cargos, cooperó con las autoridades como parte de un acuerdo de culpabilidad, testificando contra otros miembros de la banda para obtener una sentencia reducida.

Después de pasar cerca de dos años en prisión bajo ese convenio judicial, fue liberado bajo libertad supervisada con condiciones estrictas, incluyendo el uso de un monitor de tobillo. Sin embargo, durante 2025 cometió varias violaciones a esa supervisión.

Entre las faltas está el hallazgo de cocaína y MDMA en su residencia de Miami tras un operativo, y un asalto en un centro comercial en Florida que culminó en cargos adicionales, lo que llevó nuevamente a autoridades a ordenar su regreso a la cárcel.

El resultado fue una sentencia federal de tres meses (90 días) de prisión por incumplir las condiciones de su libertad supervisada, una pena que Tekashi ha aceptado cumplir con la esperanza de limpiar su historial y regresar al mundo de la música lo antes posible.