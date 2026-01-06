Tekashi 6ix9ine a la cárcel: Estará detenido en el Metropolitan Detention Center

Suscríbete a nuestros canales

El controvertido rapero Tekashi 6ix9ine, conocido tanto por sus éxitos musicales como por su turbulento historial con la justicia, usó las redes sociales para confirmar que nuevamente estará en prisión, tras la última confirmación de sus delitos.

Tekashi y su inesperada coincidencia carcelaria

Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine, publicó un video en su cuenta de Instagram anunciando con orgullo que este martes 6 de enero se presentará al Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn, Nueva York.

El rapero le agregó un tono divertido, pues, justamente es la misma instalación federal donde se encuentran recluidos personajes reconocidos como Nicolás Maduro y Luigi Mangione. Previamente, Tekashi ya ha coincidido con el rapero Sean ‘Diddy’ Combs.

“¿Recuerdan cuando les dije que me arrestaron, que estuve en prisión con Diddy, el presidente de Honduras y Sam Bankman-Fried, y ustedes pensaron que estaba mintiendo? Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela”, dijo Tekashi en su video.

La sentencia de Tekashi

La razón detrás de este ingreso es una sentencia de tres meses de prisión federal, impuesta por un juez de Nueva York tras determinar que Tekashi violó los términos de su libertad supervisada, resultado de una vida repleta de problemas legales previos.

El MDC de Brooklyn es un centro de detención conocido por albergar alto perfil de presos, desde figuras del entretenimiento hasta líderes políticos y acusados de crímenes graves, y ha ocupado titulares recientemente por su reputación compleja y condiciones difíciles.

Lejos de mostrar arrepentimiento, el rapero convirtió su inminente estancia en prisión en un espectáculo. Tekashi bromeó sobre formar “el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”, refiriéndose a la improbable alineación de reclusos que incluye Maduro y Mangione.

“La verdad, tengo esa suerte de simplemente estar encerrado con presidentes”, añadió con su estilo irreverente, atrayendo tanto criticas como carcajadas entre sus seguidores y detractores.