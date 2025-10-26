Sean "Diddy" Combs fue víctima de un ataque en prisión

Suscríbete a nuestros canales

Charlucci Finney, amigo del polémico Sean “Diddy” Combs, reveló el ataque que el cantante sufrió en la prisión que se encuentra recluido en Estados Unidos. El hombre confirmó a Daily Mail que el intérprete de 55 años, fue atacado por un recluso con un arma blanca, que pudo haber terminado en un grave año.

Atentado en contra el rapero

La fuente aseveró que Sean se despertó con el arma en el cuello durante una noche, pero, que no conoce cómo terminó la situación. No sabe si los guardias de la prisión Metropolitan Detention Center de Brooklyn, intervinieron o si Combs lucho contra el sujeto.

En este sentido, Finney comentó que el incidente que fue con cuchillo pudo haber terminado en algo casi fatal para Sean, quien en los primeros días de octubre fue sentenciado por un juez a cuatro años y dos meses de cárcel, por los delitos de transporte de personas y ejercer prostitución.

En la revelación para Daily Mail, Charlucci Finney aseveró que posiblemente la intención del recluso era mostrar al rapero que era fuerte y que esa prisión no será un lugar nada seguro para personas que son condenadas y relaciones con casos de abusos sexuales.

Preocupación por Sean

Finney expresó preocupación para el rapero, productor y ejecutivo discográfico estadounidense, ya que podría sufrir otro atentado mucho peor. “Solo le hubiera tomado un segundo cortarle la garganta con un arma y matarlo”, dijo.

Recordemos que el artista decidió junto a sus abogados declararse culpable de dos casos de violación, quedando absuelto de otros que había sido señalado como tráfico sexual y crimen organizado.