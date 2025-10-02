Sean "Diddy" Combs: conoce los detalles de la posible sentencia

Suscríbete a nuestros canales

El rapero y productor musical Sean "Diddy" Combs conocerá su sentencia este viernes 3 de octubre en un tribunal federal, tras tres meses de haber sido declarado culpable de dos cargos graves relacionados con la prostitución.

La decisión final está a cargo del juez Arun Subramanian que podría oscilar entre los 14 meses y más de una década tras las rejas. Por otro lado, los fiscales federales han solicitado una pena mínima de 11 años y tres meses de prisión para Combs.

Mientras tanto, la defensa legal de Sean "Diddy" Combs hace lo imposible para tenerlo fuera de la cárcel y han instado al juez Subramanian a imponer una condena que no supere un año de cárcel, lo que representa unos pocos meses adicionales al tiempo que lleva detenido en Nueva York.

¿Pena Máxima o Intermedia?

Sin embargo, a pesar del esfuerzo de la parte demandante, el exfiscal federal Neama Rahmani considera poco probable que "Diddy" reciba la pena máxima solicitada por el Gobierno.

De acuerdo a una declaración para People, el funcionario señaló que 11 años es una condena superior al máximo legal para los cargos de prostitución, ya que cada uno conlleva un tope de 10 años de prisión.

Rahmani explicó que la decisión del juez podría finalmente rondar los cuatro o cinco años de prisión, "El hecho de que lo mantuviera detenido... me lleva a creer que va a imponer una sentencia. Tal vez no la cantidad total que el gobierno está pidiendo, pero una sentencia intermedia," afirmó.

Mañana 3 de octubre de 2025, el mundo estará atento al caso que sacudió el entretenimiento en septiembre del año pasado, cuando fue arrestado Sean "Diddy" Combs y acusado de múltiples cargos.