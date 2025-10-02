Jennifer López revela nuevos detalles de su doloroso divorcio

Suscríbete a nuestros canales

Este 2025 fue un año de cambios para la vida de Jennifer López tanto profesional como personal con el fin de su matrimonio con Ben Affleck. Luego de meses guardando silencio, la cantante y actriz habló de su proceso de divorcio.

JLo rompió el silencio con CBS News Sunday Morning sobre cómo su separación la llevó a vivir un “momento difícil” que coincidió con el rodaje de “Kiss of the Spider Woman”, un proyecto del cual Affleck también es parte.

El intérprete de “Batman” produjo la película mientras estaban en medio de un proceso legal, sin embargo, la actriz rescató que grabar esta cinta: “Fue lo mejor que me ha pasado en la vida”, dijo.

“Cada momento en el set era tan feliz, y luego, en casa, no fue tan bien”, afirmó. A lo largo de varios meses el divorcio de Jennifer López y Ben Affleck era el pan de cada día en los medios de comunicación, aunque significó un momento duro, su vida se transformó.

“Soy una persona diferente ahora que hace un año y medio”, señaló, agregando que este verano pudo disfrutar de lo que considera “el mejor de su vida”.

Un año de éxitos para JLo

Aunque el fin del matrimonio ocurrió a inicios de 2025, su carrera musical continuó cosechando éxitos con su gira “Up All Night: Live in 2025”, su primera en seis años.

Además, a esto se le añade que pronto la artista iniciará su residencia en Las Vegas en el icónico The Colosseum del Caesars Palace y este 10 de octubre se estrena en todas las salas de cine en Estados Unidos la película “Kiss of the Spider Woman”, la cual está promocionando.