Critican a Jennifer López por "grosera" actitud con conductor venezolano

El conductor venezolano Raúl González ha posteado este jueves 2 de octubre un video en el set de grabación de una entrevista que le hizo a Jennifer López. En el clip se muestra al venezolano esperando a la intérprete de “Papi”, quien al llega con su equipo sin saludar.

Mal momento

La artista al ingresar al salón cuelga su cartera en una silla, se sienta y comienza hablar con otro actor que estaba presente. El clip ha despertado múltiples comentarios de molestia en seguidores del criollo que han tildado a López de “Grosera e irrespetuosa”.

En este sentido, en el video aparece la voz de un hombre con un acento argentino, que estaba grabando el momento y a quien Raúl le pidió el favor que le acercara su teléfono, y no lo hizo.

Internautas rechazan a JLO

“La arrogancia de Jlo”, “Esa mujer es una antipática y malcriada”, “Ella no tiene educación, puedes salir del barrio, pero el barrio no salió de ti”, “La saludas en español, te ignora y después ella saluda en inglés”, “Insoportable como siempre la diva del gueto”, “La soberbia y la arrogancia de ella”, son algunas de las opiniones.

“Miren con quien estoy”, es el mensaje con el cual Raúl ha posteado el video, sin dar contexto de qué pasó en la conversación y si era para el programa de Univisión “Despierta América”, del cual es presentador desde hace mucho tiempo.

No es la primera ocasión que López es tildada de “Diva”, hace tiempo la presentadora Meghan McCain, vivió un momento incómodo, cuando ambas coincidieron en un programa de televisión.

“Su comportamiento no fue el esperado. En 10 minutos fue una total grasera”, comentó la mujer.