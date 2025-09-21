¿Sabías que Jennifer López inspiró a la creación de Google Imágenes? Conoce la historia

Suscríbete a nuestros canales

Hace más de dos décadas, un vestido verde se convirtió en punto de inflexión no solo para Jennifer López, sino para toda la cultura pop en línea.

En los Grammy Awards de 2000, JLo apareció con un diseño Versace verde jungla que desató un fenómeno viral antes de que ese concepto existiera tal como lo conocemos.

Ese vestido no solo dejó huella en la moda, sino que, según se cuenta, inspiró la creación de Google Imágenes.

Jennifer López: el vestido que la puso en lo más alto

El icónico vestido verde Versace (también llamado “Jungle Dress”) fue diseñado por Donatella Versace. Se trataba de una pieza de gasa de seda transparente con estampado tropical de hojas y bambú.

Asimismo, llevaba un escote profundo que sobrepasaba el ombligo, apertura atrevida y una estructura que jugaba con transparencias y audacia.

En una entrevista años después, López reveló que su estilista, Andrea Lieberman, le pidió que no usara ese vestido, porque alguien más ya lo había llevado. Aun así, la artista decidió que esa era la pieza que quería: “me queda mejor”, dijo. Esa decisión se convirtió en icónica.

El nacimiento de Google Imágenes

El vestido causó tal revuelo que, tras su aparición en los Grammy, se convirtió en una de las búsquedas más populares que la gente quería ver en Google: no solo leer sobre él, sino ver imágenes.

En ese momento, Google ofrecía solo resultados de texto con enlaces, y la demanda fue tan grande que la empresa vio la necesidad de crear una función visual para responder mejor a lo que la gente buscaba. Ahí nace la idea de Google Imágenes.