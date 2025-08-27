Jennifer López recibe impactante noticia a un año de su divorcio con Ben Affleck

Suscríbete a nuestros canales

Un año después de aquel inolvidable 24 de agosto de 2024, cuando Jennifer López confirmó su divorcio de Ben Affleck tras dos años de matrimonio, la Diva del Bronx recibe una noticia que, sin duda alguna, le demostró que “después de la tormenta, viene la calma”.

La separación se hizo pública mediante documentos judiciales que JLo presentó por “diferencias irreconciliables” y, aunque el proceso fue duro, se cierra este capítulo en su vida con alta dosis de empoderamiento, lo que la hizo brillar nuevamente con luz propia.

Jennifer López resurge

Para este 2025, la cantante triunfa con su gira “Up All Night Tour” la cual transitó desde España a Italia. También aprovecha el auge de su participación en la película musical “Kiss Of The Spider”, la cual se estrena en octubre de este año y, según críticos, podría otorgarle un Oscar por su papel.

Ahora, López celebra que, recibirá el premio Virtuoso Award en el Savannah Film Festival, donde reconocerán precisamente su trabajo en el largometraje musical original del cineasta Bill Condon y donde Jennifer encarna a Aurora.

La fuerza de JLo tras su divorcio

Cuando la intérprete de “Let’s get loud” decidió anunciar que se separaba de Affleck, ya venía viviendo momentos de angustia no solo por su separación, sino por la presión mediática que tuvo en aquel entonces.

Frente a lo que vivía, la artista buscó salir adelante pensando también en el bienestar de sus mellizos Max y Emme. En una entrevista con El País, la ex de Marc Anthony compartió el episodio más significativo post-divorcio.

Una promesa que le hizo a sus hijos fue el impulso para continuar con su exitosa vida. “Les dije: ‘Aunque este es un momento muy difícil, van a ver cómo saldré de él mucho más fuerte y mejor’. Se lo prometí y lo hice”, expresó.