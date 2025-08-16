Concierto de Jennifer López registra ganancia millonaria con solo 600 personas

Suscríbete a nuestros canales

Jennifer López terminó su recorrido por el mundo con su Up All Night: Live in 2025, con el cual visitó varios países con espectáculos agotados en su totalidad. Sin embargo, en su última presentación las ganancias que le dejó fueron insólitas.

A sus 56 años, Jlo continúa dejándolo todo en cada escenario que pisa por muy grande o pequeño que sea. Precisamente en su último show privado con capacidad para 600 personas, la diva del pop no dejó escapar los detalles para dar un performance como si de un mega concierto se tratara, una muestra más de su profesionalismo.

Ganancia en una noche

La velada íntima en Cala di Volpe, en Cerdeña para solo 600 fanáticos se vendió como pan caliente a pesar del costo elevado de las entradas que iban desde los €3,500 hasta €5,000.

En videos publicados se ve cómo ‘La diva del Bronx’ ensayaba junto a su equipo el espectáculo con gran esfuerzo a pesar que la tarima no era tan grande como sus shows en la gira.

Sin embargo, lo poderoso de su presentación privada no fue ni los asistentes ni el costo de las entradas, sino la poderosa ganancia de 1,6 millones de dólares que registró Jennifer López por su interpretación en el evento, el cual no habría durado más de dos horas.