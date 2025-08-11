A Jennifer López se le sube un insecto por su piel en pleno concierto

Suscríbete a nuestros canales

La gira Up All Night: Live in 2025 ha llegado a cada rincón del mundo, y en su última parada Jennifer López visitó Almaty, en Kazajistán, donde un visitante inesperado se apoderó del escenario y se hizo viral en Internet.

JLo no amerita mucha presentación en cada uno de sus shows, su sola presencia en la tarima hace que cada fan quedé boquiabierto con su espectáculo, en especial con este nuevo tour que ha causado controversia por lo atrevido de sus coreografías.

En su último show, los fanáticos alertaron a Jennifer López de un grillo que había subido por su vestuario hasta llegar a su cuello. Con gritos y señas, el público intentó que la artista se diera cuenta de lo que pasaba, sin embargo, su entrega por el canto no la dejó.

Redes sociales estallaron cuando un fan publicó el video que no tardó en dar la vuelta al mundo por lo inesperado del momento.

La reacción de JLo

Mientras la intérprete estaba concentrada en su nota con los músicos en vivo, el indefenso animalito fue subiendo por todo su vestuario hasta tocar su piel, fue allí cuando JLo se percató del grillo.

Su reacción no fue más que tomarlo y arrojarlo, demostrando que es una mujer determinada, además, en ningún momento se puso en pánico conservando su calma y siguiendo con el show como si nada.

Muchos resaltaron su profesionalismo con que el cual manejó todo el inesperado momento. Up All Night: Live in 2025, ha sido una de las giras más comentadas de la estrella de la música por sus acontecimientos.