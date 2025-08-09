La reacción de Jennifer López al ser rechazada en una tienda de Chanel

Suscríbete a nuestros canales

De manera vergonzosa, Jennifer López fue detenida en seco en la entrada de una boutique Chanel ubicada en el centro comercial Istinye Park de Estambul, donde se encontraba como parte de su gira “Up All Night: Live in 2025”.

Al parecer, un guardia de seguridad, que no la reconoció y alegó que la tienda estaba colmada, le negó la entrada. La cantante, en lugar de alterarse, respondió con una sonrisa diplomática: “OK, no problem” y siguió su camino con la misma serenidad que la caracteriza.

La reacción de Jennifer López

La noticia generó aún más revuelo cuando se supo que, tras reconocer su identidad, el personal de la tienda intentó corregir el error e invitarla de nuevo. Sin embargo, López, contestó con un elegante “no gracias”.

En este sentido, 'La Diva del Bronx' decidió continuar su día de compras en boutiques cercanas como Celine y Beymen, donde gastó “decenas de miles de dólares”.

Lo más llamativo fue cómo la intérprete de 'Let's get loud', convirtió un episodio incómodo en un debate en redes sociales, abriendo una ventana para que otros clientes frecuentes cuestionaran públicamente la reputación del equipo de seguridad.

Otras críticas a la boutique de Chanel

La exestrella de “Real Housewives”, Bethenny Frankel, no dejó pasar el momento y arremetió contra el elitismo de Chanel. Recordó sus propias experiencias siendo rechazada en una tienda de la marca en Chicago y cuestionó el trato que reciben aquellos que no encajan en un molde de “cliente perfecto”.

Frankel criticó lo que considera una actitud pretenciosa al sentir incapaz de distinguir entre políticas legítimas y discriminación velada: “Chanel debería reconsiderar cómo trata a quienes se atreven a cruzar la puerta de su reino”.