Elizabeth Gutiérrez llora por el bullying que sufrió su hija tras ruptura con William Levy

La actriz Elizabeth Gutiérrez se abrió de manera sincera y emotiva sobre uno de los capítulos más dolorosos que ha vivido junto a su familia tras su abrupta separación del actor cubano, William Levy.

En entrevista con Rodner Figueroa, la estadounidense habló del acoso escolar que sufrió su hija Kailey en medio de la tormenta mediática que atravesaban sus padres al conocerse la ruptura. Su testimonio conmocionó a los fans y ha generado debate en redes sociales.

Los daños colaterales de la ruptura de Elizabeth y William

Después de casi dos décadas juntos, Elizabeth Gutiérrez y William Levy anunciaron su separación definitiva, una noticia que fue ampliamente difundida y debatida en medios y plataformas digitales.

Este cambio en su vida familiar no solo alteró la dinámica entre ellos como pareja, sino que también tuvo repercusiones inesperadas en sus hijos, especialmente en la adolescente de tan solo 15 años.

En la conversación con Figueroa para el programa “Cara a Cara”, Gutiérrez relató con profunda emoción cómo su hija fue objetivo de bullying por parte de algunos compañeros, quienes aprovecharon la situación familiar para dirigir comentarios hirientes hacia ella.

La actriz explicó que, Kailey hacía esfuerzos por mostrarse fuerte para no preocupar a su familia, pero que la situación inevitablemente le rompió el corazón como madre.

"Hay dolor, hay confusión, hay un proceso"

Elizabeth no ocultó su vulnerabilidad al hablar de las reacciones que surgieron alrededor de su separación. Con lágrimas contenidas, confesó que la exposición pública llevó a comentarios públicos y privados que no siempre tuvieron sensibilidad hacia la realidad de sus hijos.

“Hay dolor, hay confusión, hay un proceso; hay niños que no saben manejar eso”, dijo la actriz al recordar los momentos difíciles que vivió la adolescente en la escuela.

Más allá de la crítica mediática, la también modelo destacó que lo más duro fue ver cómo sus propios compañeros de clase se burlaban de la situación familiar de la joven, usando lo que ella y su expareja atravesaban como motivo de burla.

“Me di cuenta que a mi hija le hacían bullying en la escuela con ciertas cosas; y pensar que ella se hacía la fuerte para tal vez no darnos a nosotros más preocupaciones, me parte el alma saber que los mismos niños se aprovechan de una situación familiar para atacar otros niños”, acotó.