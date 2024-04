En video: Elizabeth Gutiérrez se desmorona al confirmar su separación con William Levy

Después de tantos meses de especulaciones sobre su relación, la modelo y actriz Elizabeth Gutiérrez confirmó que su unión con el galán William Levy terminó luego de más de dos décadas y dos hijos en común. Fue en una entrevista exclusiva para la revista Hola que la estadounidense abrió su corazón y se quebró al hablar sobre la ruptura.

“Siempre aposté por mi relación. Amé a William y creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida. Como siempre apostaba y quería mostrarnos como éramos, porque de esos momentos vivimos muchos durante los 20 años que estuvimos juntos. Actualmente no estamos juntos”, relató con lágrimas en sus ojos.

Asimismo, aseguró que, el amor no se ha ido y la separación no se dio precisamente por eso, o al menos no de su parte. Básicamente, las cosas sucedieron porque ambos están enfocados en sus proyectos por separado, lo que los llevó a distanciarse. “Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció”, agregó.

“Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, lo quiero ver feliz. De eso me enamoré, de su sonrisa… siempre lo quiero ver sonriendo. Pero creo que no sé, hay cosas que, si no cambian, tú tienes que cambiar. Y esa fue la opción que tuve que tomar”, señaló aún muy conmovida.

¿No hay vuelta para atrás?

Cabe destacar que, durante todos estos años de relación siempre estuvieron en el ojo público por supuestas crisis matrimoniales. De hecho, en el 2023 se comentaba que ya su amor no daba para más, pero a finales del 2023 se dedicaron a disipar los rumores y publicaron varias imágenes de su viaje a España, en el que se les veía muy felices mientras William grababa una serie.

Al parecer, estos fueron los momentos decisivos para la pareja, la cual seguramente para esas fechas se encontraba intentando reavivar la llama de su amor, pero lamentablemente no pudieron lograrlo. Ni siquiera los deseos que pidieron para fin de año se les habrían cumplido, cuando seguramente deseaban que el amor no se terminara tan rápido.

Al ser cuestionada sobre el destino de su relación con William, Elizabeth no dio un esperanzador mensaje sobre si podría haber reconciliación. “Yo no soy la que decido… Yo estoy dejando que Dios escriba mi historia como siempre lo he dejado, que él escriba mi historia. Siento de verdad que, en este momento estoy en medio del océano y estoy sobreviviendo”, respondió.

El rumbo de su familia

En la entrevista, Gutiérrez comentó que, llevaban un par de meses separados y habló de cómo ha sido este proceso para sus hijos Christopher y Kailey. “Mis hijos están en paz, porque obviamente William es un excelente padre y el amor de ambos no les hace falta, así que ellos están bien y van a estar bien. Obviamente no era lo ideal creo que para ninguno de nosotros, pero las cosas pasan y hay que seguir adelante”, puntualizó.

Por otra parte, la actriz quiso dejar claro que nada es como lo apuntan en las noticias, en las que han asegurado hasta que Levy ha sido agresivo. “Mi decisión fue basada en lo que yo sé, lo que sabemos los dos, y no era cuando la gente quería que yo tomara una decisión o no la tomara, nunca me dejé llevar por nadie, ni siquiera mi familia”, añadió.

Su intermitente historia de amor

El flechazo se dio en el año 2002 cuando juntos participaron en el reality show "Protagonistas de Novelas", al terminarlo confirmaron su relación y comenzaron a vivir lindos momentos. En el 2006 recibieron a su primer hijo Christopher Alexander. Tras enfrentar rumores de infidelidad y una posible separación, anunciaron que estaban esperando a Kailey, quien nació en marzo de 2010.

Recordemos que, constantemente tuvieron que enfrentar los comentarios que apuntaban a una infidelidad por parte del actor, como por ejemplo en el 2008 cuando aseguraban que Levy y la actriz Maite Perroni tenían algo más que una amistad en medio de su actuación en la novela "Cuidado con el ángel". Sin embargo, ambos negaron lo que se decía y afirmaron que solo mantenían una relación profesional.