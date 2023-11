William Levy y Elizabeth Gutiérrez se dejan ver muy acaramelados ¿Qué pasó con la polémica de infidelidad?

Luego de toda la polémica, rumores y especulaciones de la prensa sobre una supuesta infidelidad del actor cubano William Levy hacia su pareja y madre de sus hijos Elizabeth Gutiérrez, parece que la situación fue un total error, ya que desde hace varios días ambos se han dejado ver muy unidos y feliz disfrutando de unos días por la madre tierra España.

A través de las redes sociales Gutiérrez no ha dudado en compartir con sus más de tres millones de seguidores los hermosos lugares que ha visitado en compañía de Levy y sus dos hijos Christopher y Kailey.

En una publicación de Instagram la actriz demostró que a pesar de los malos momentos y comentarios que han tomado gran relevancia en la prensa y las plataformas 2.0 están más unidos que nunca y centrados en la carrera de Levy que cada día toma más fuerza, los cuatros posaron con un hermoso castillo de fondo demostrando la complicidad con el mensaje. “Amores míos”. Mientras, que en sus historias Elizabeth compartió una foto de ambos con el mensaje. "My man, Love of mi Life", traducido al español. "Mi hombre, el amor de mi vida".

En otro post la presentadora del exitoso programa del canal E! News, Ojos de Mujer, compartió un video de los cuatro disfrutando de un espectáculo de flamenco mientras cenaban.

Las imágenes demuestran que la relación entre el protagonista de la serie Café con Aroma de Mujer y la presentadora está muy bien, y que el mal entendido del pasado cuando ella lo dejó de seguir en Instagram y él confesará que estaba totalmente “soltero”, fue aparentemente superado.

Pero, la noticia de una posible reconciliación no solo es a causa de los paseos y momentos que han vivido juntos, sino también que el cubano por su gran trabajo en la televisión ha recibido un reconocimiento en el Festival del Cine de Almería y Gutiérrez le dedicó un tremendo mensaje en Instagram que dice.

“Ese eres tu con tu corazón noble, he estado a tu lado desde el comienzo de tu carrera, he vivido tus muchos “no” y he visto como los conviertes en retos y en oportunidades. Haces que la gente se sienta cercano. Haces que los incrédulos crean que los sueños se cumplen. Felicidades por todo toty, kailita y yo te amamos y estamos muy orgullosos de ti”, es parte del mensaje que envió Elizabeth y que ha despertado las alarmas de una posible reconciliación.