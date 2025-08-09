Venezuela buscará superar esta cantidad de medallas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Asunción, capital de Paraguay, se convirtió en el centro del deporte continental, donde se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de los II Juegos Panamericanos Junior 2025 en el Estadio Defensores del Chaco.

El evento comenzó con un espectáculo de bailarines y fuegos artificiales, seguido de la presentación de autoridades como el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y la primera dama Leticia Ocampos, así como Neven Ilic, presidente de Panam Sports, y Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Ceremonia de inauguración de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Posteriormente se entonó el Himno Nacional Paraguayo y desfilaron las delegaciones de los 41 países que participarán desde el 9 al 23 de agosto. Esta ceremonia estuvo marcada por el show de drones que proyectó en el cielo símbolos nacionales de Paraguay como el Escudo Nacional, el León Guaraní y el Tereré.

Delegación de Venezuela en los Juegos Panamericanos

Venezuela desfiló con su bandera nacional, portada por los atletas Ariana Prieto (esgrima) y Zackdhyel Montoya (gimnasia de trampolín). La delegación tricolor llegó a los JJPP con un total de 166 atletas quienes competirán en 21 deportes y 31 disciplinas. La participación de los atletas venezolanos comenzará el 10 de agosto en las disciplinas de: ciclismo, tiro deportivo, natación, judo, skateboarding, esgrima y bádminton.

En la primera edición que se realizó en Cali-Valle, Colombia (2021), los deportistas venezolanos se colgaron un total de 36 medallas, divididas en siete (7) de oros, ocho (8) de plata y 21 de bronce, lo cual permitió al país ubicarse en el puesto 11 de la tabla general.

Además de los atletas, también desfilaron la presidenta del Comité Olímpico Venezolano (COV), María Soto; la secretaria general, Katiuska Santaella; y la jefa de misión del país, Zobeira Hernández. La presidenta del COV, María Soto, compartió su entusiasmo: “Ya los nuestros están preparados para este gran espectáculo y desde mañana demostrar en cada uno de los escenarios de qué están hechos”.