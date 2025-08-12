MLB: Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 12 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela tendrá participación en el montículo en la jornada de este martes por la noche en las Grandes Ligas. Ranger Suárez quiere retomar el camino de las victorias y es el criollo que apunta a dominar en su venidera presentación con los Phillies de Philadelphia.

El zurdo fue bateado en su última salida y cargó con su quinta derrota en la presente temporada. Pese al revés contra Orioles de Baltimore, el lanzador colecciona números notables en la campaña, que lo posiciona como uno de los brazos venezolanos más dominante en Las Mayores.

Suárez tendrá la misión de continuar con el buen momento de los Filis en esta segunda mitad de la temporada. Philadelphia acumula cinco triunfos seguidos para mantenerse en lo más alto de la División Este de la Liga Nacional, a seis juegos de diferencia de los Mets de Nueva York.

Ranger Suárez reta a los Cincinnati Reds

El nativo de Pie de Cuesta buscará revivir buenos momentos en su apertura contra los Rojos de Cincinnati. El zurdo cuenta con récord de dos victorias (2-0), 30 ponches propinados y una efectividad de 2.12 en nueve apariciones en su carrera frente a la franquicia de la División Central del viejo circuito.

Pese a que inició un mes tarde la presente temporada, Suárez tiene la oportunidad de consolidarse entre los brazos más ganadores por los Filis en las Grandes Ligas. El serpentinero acumula marca positiva de ocho juegos ganados y cinco caídas, WHIP de 1.15, 98 abanicados y una ERA de 2.94 en 107.0 innings lanzados.

Será la segunda vez en la temporada que el zurdo se mida ante la toletería de Cincinnati. En la pasada labor, el criollo tuvo un desempeño de cinco entradas completas, una carrera, un hit (jonrón), dos ponches y seis abanicados. Los Filis terminaron venciendo sin problemas 5-1 a los Reds.