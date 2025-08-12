MLB: Freddy Fermín la mandó a volar por primera vez con los Padres de San Diego (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Freddy Fermín no ha parado de producir desde que fue cambiado a los Padres de San Diego y el pasado lunes 11 de agostó conectó su primer jonrón en la temporada 2025 de Grandes Ligas con esta organización. El receptor venezolano llegó a 59 hits en el año gracias a ese batazo.

En la jornada inicial de semana, el equipo de San Diego venció 4-1 a los Gigantes de San Francisco, encuentro donde el pelotero criollo jugó un papel clave, ya que se hizo sentir con el madero y aportó du granito de arena para un nuevo triunfo de su equipo durante esta campaña.

Freddy Fermín para la calle

En la altura del séptimo inning, con el juego 2-1 favorable a los Padres y ante el lanzador Logan Webb, Fermín produjo dos carreras más para su equipo gracias a un enorme batazo por el jardín izquierdo, siendo este el primer cuadrangular con su nuevo equipo en la presente campaña de MLB. La conexión fue de línea y tuvo velocidad de salida de 103 millas por hora y alcanzó los 362 pies de distancia por el jardín izquierdo.

Con ese batazo, Freddy Fermín llegó 10 imparables desde que viste el uniforme de los Padres de San Diego, entre ellos dos extrabases. Además, tiene cinco carreras remolcadas, tres anotadas y un notable promedio de .370. Mientras que, en la campaña en general suma 59 imparables, 17 fletadas, 20 anotadas y una línea ofensiva de .269/.322/.683.