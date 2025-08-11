MLB: Juan Soto no carbura con hombres en las bases (+Números)

Suscríbete a nuestros canales

Luego de firmar el contrato más grande en la historia de MLB, Juan Soto sigue demostrando su poderío ofensivo en las Grandes Ligas, pero en 2025 hay una estadística que preocupa a los fanáticos de los Mets de Nueva York: su bajo rendimiento con corredores en base.

Aunque el jardinero ha conectado 28 jonrones en la temporada (incluyendo una racha reciente de cuatro cuadrangulares en cuatro juegos consecutivos), 22 de esos batazos han llegado con las bases limpias, lo que evidencia una desconexión entre su poder y la producción en momentos clave.

Los números no mienten

La caída es evidente. En lo que va de campaña, Soto batea apenas para .181 con corredores en base, con solo seis jonrones, 45 carreras impulsadas y 44 ponches. Cuando hay hombres en posición de anotar, su promedio apenas sube a .190, con 39 remolques. Estos números contrastan drásticamente con su desempeño en 2024, cuando vestía el uniforme de los Yankees: ese año, bateó para .325 con compañeros en las almohadillas, conectó 17 cuadrangulares y empujó 85 carreras. Con hombres en posición anotadora, su average fue de .345, con 10 jonrones y 67 impulsadas.

¿Un problema de enfoque o de entorno?

La diferencia entre ambas campañas plantea interrogantes. ¿Está fallando el enfoque de Juan Soto en momentos de presión? ¿Influye el cambio de equipo y entorno en su rendimiento? Aunque su poder sigue intacto, la falta de productividad en situaciones de clutch afecta directamente a los Mets, que necesitan más de su estrella en momentos decisivos.