MLB: Dominicano Cristopher Sánchez en el top 3 de este apartado de pitcheo desde 2024 (+Dato)

Cristopher Sánchez ha emergido como uno de los lanzadores más consistentes y dominantes de las Grandes Ligas desde el inicio de 2024. Con una efectividad de 2.90 en más de 181 entradas lanzadas y 31 aperturas, el zurdo dominicano no solo ha consolidado su lugar en la rotación de los Phillies de Philadelphia, sino que ha superado las expectativas de una franquicia que apostó por él con un contrato de cuatro años y 22.5 millones de dólares.

Dominio absoluto

Sánchez ha construido su éxito sobre una fórmula poco común en la era del pitcheo explosivo: control, contacto débil y dominio del cambio de velocidad. Su tasa de rodados del 57.4% fue la segunda mejor de la Liga Nacional, y su cambio de velocidad limitó a los bateadores a un promedio de .177, el segundo más bajo en la liga. Además, su WHIP de 0.97 en casa y su efectividad de 2.21 en Citizens Bank Park lo convierten en un arma letal en su propio terreno.

Un All-Star con números históricos

En 2024, Sánchez fue seleccionado al Juego de Estrellas por primera vez en su carrera, y terminó la temporada con 11 victorias, 153 ponches y 17 aperturas de calidad. Su WAR de 4.7 fue el más alto para un lanzador zurdo de los Phillies desde Cliff Lee y Cole Hamels en 2013. También logró una racha de 71 innings sin permitir jonrones, la más larga para un Phillie desde Roy Halladay en 2011.

Sánchez, entre los tres grandes

Junto a Tarik Skubal y Zack Wheeler, Sánchez forma parte de un trío exclusivo de lanzadores con más de 300 innings y una efectividad igual o inferior a 2.90 desde 2024. En 2025, es el líder entre los lanzadores en WAR con 6.0 con una efectividad de 2.36, 151 ponches (a dos de su tope personal en una temporada) e igualando su propia marca de victorias con 11.