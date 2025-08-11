MLB: Sorprendente novato que supera a Shohei Ohtani en Grandes Ligas

Cerveceros de Milwaukee está redondeando una gran temporada 2025 en Grandes Ligas. Impulsado por uno de los prospectos más prometedores de los últimos años en la organización. De hecho, superó a Shohei Ohtani en una marca importante en la liga.
Isaac Collins es el prospecto de Milwaukee que está dando de que hablar en esta temporada 2025. Su irrupción ha sido tan quirúrgica como inesperada: con un OBP de .385+ y mínimo de 10 bases robadas con mínimo 300 apariciones en el plato; superando a Ohtani, en ese registro.
Collins no solo ha sido clave en la racha ganadora de Cerveceros: su consistencia ofensiva lo ha convertido en uno de los principales candidatos al Novato del Año en Liga Nacional. Sus números le dieron el Novato del Mes en julio, por lo que no sería que lo ganara.
Números de Isaac Collins con Cerveceros de Milwaukee en 2025
Isaac Collins es uno de los grandes talentos de Cerveceros de Milwaukee, pero nadie esperaba que tuvieron tal explosión. De hecho, no ha tenido mucha prensa y tampoco seguimiento; pero se ha comportado como un líder ofensivo en la organización.
Números de Collins en 2025
- 96 juegos, 268 turnos, 45 anotadas, 79 hits, 13 dobles, 2 triples, 8 jonrones, 40 impulsadas, 71 ponches, 13 bases robadas, .295 promedio, .395 OBP, .448 SLG, .843 OPS
Candidatos a Novato del Año en Liga Nacional 2025
La carrera por el Novato del Año en la Liga Nacional 2025 está marcada por tres perfiles: Isaac Collins, especialista en embasado y defensa; Agustín Ramírez, slugger de Miami con poder histórico; y Drake Baldwin, receptor de Atlanta que combina contacto y consistencia.
Números candidatos al Novato del Año 2025:
- Agustín Ramírez - Marlins: 372 turnos, 88 hits, 17 jonrones, 52 impulsadas, .237 promedio
- Drake Baldwin - Bravos: 266 turnos, 77 hits, 13 jonrones, 51 impulsadas, .289 promedio
- Isaac Collins - Cerveceros: 268 turnos, 79 hits, 8 jonrones, 40 impulsadas, .295 promedio