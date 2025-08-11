MLB: Shohei Ohtani domina esta lista de cuadrangulares desde 2021 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani sin duda es de los mejores peloteros de las Grandes Ligas actualmente, esto por su notable rendimiento como lanzador, pero sobretodo como bateador. El japonés de los Dodgers de Los Ángeles recientemente arribó a una nueva campaña con 40 jonrones, algo que demuestra su poder e impacto durante los últimos años.

El nipón ha sido de los bateadores más constantes en las últimas campañas y eso lo ha llevado a conseguir marcas históricas y premios individuales, que lo hacen ser un referente en el mejor beisbol del mundo. En su segunda campaña con el equipo de Los Ángeles, su poder ha estado a la orden del día y por esa razón se ubica entre los líderes de toda la Liga Nacional.

Con sus 40 jonrones, Ohtani se coloca en el liderato de una prestigiosa lista de jonrones en las Grandes Ligas desde 2021, a la fecha de hoy.

Shohei Ohtani y sus temporadas de 40 bambinazos

Durante los últimos años, Shohei Ohtani se ha consolidado como uno de los bateadores con mayor fuerza en la Gran Carpa, registrando cuatro temporadas con más de 40 jonrones entre 2021 y 2025, la cifra más alta en ese período. Su combinación de poder, velocidad y versatilidad lo ha convertido en un jugador único, capaz de impactar el juego tanto en la ofensiva como en el montículo, algo que pocos en la historia han logrado.

Mientras otros grandes nombres como Kyle Schwarber, Pete Alonso y Aaron Judge también han brillado con múltiples campañas de poder, el japonés de 31 años destaca por mantener una consistencia excepcional al alcanzar la marca de los 40+ cuadrangulares en más temporadas que cualquier otro jugador en los últimos cinco años. Su dominio con el bate reafirma su estatus como uno de los talentos más completos y emocionantes del béisbol actual.

Shohei Ohtani este 2025 presume un promedio de .284 en 116 juegos con los Dodgers, donde acumula 129 hits, entre ellos 16 dobles, siete triples y 41 jonrones. Además, registra 77 carreras remolcadas, 111 anotadas y 17 robos de bases, unos números que seguramente lo llevarán nuevamente al premio MVP de la Liga Nacional.