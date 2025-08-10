MLB: Shohei Ohtani emula récord que no se veía desde hace más de 90 años. ¡Fenómeno! (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani continúa consolidándose como una de las mayores estrellas del beisbol en la temporada 2025. El jugador ha anotado un impresionante total de 110 carreras este año, una cifra que lo pone muy por delante de cualquier otro pelotero en la Liga Nacional.

Ningún otro jugador en el circuito tiene más de 80 carreras anotadas, lo que marca una diferencia notable de al menos 30 carreras respecto a sus competidores.

Récord histórico en la Liga Nacional desde 1932

Este dominio de Ohtani en la tabla de carreras anotadas es algo que no se veía en la Liga Nacional desde hace más de 90 años. La última vez que un jugador tuvo una ventaja de al menos 30 carreras por encima del segundo lugar fue en 1932, cuando Chuck Klein lideró con una diferencia máxima de 37 rayitas. Esto resalta la magnitud del desempeño de Ohtani en la temporada actual y cómo su impacto va más allá de lo habitual en la pelota moderna.

Foto: AP

Estadísticas de Shohei Ohtani en 2025

Durante la temporada 2025, "ShoTime" presenta números muy completos y consistentes. Actualmente batea para un promedio de .282, acumulando 127 hits y 40 jonrones, lo que demuestra su poder ofensivo. Además, ha impulsado 76 carreras y anotado 110, cifras que lo convierten en un jugador importante tanto para generar como para finalizar jugadas de anotación. Shohei Ohtani también ha mostrado gran paciencia en el plato, negociando 74 boletos, aunque ha sufrido 142 ponches en 451 turnos legales al bate.