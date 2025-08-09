MLB: Shohei Ohtani a un paso de añadirse a esta legendaria lista (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, Shohei Ohtani tiene un objetivo personal en la mira, que podría añadirlo rápidamente a un selecto club histórico de las Grandes Ligas. Sin embargo, esto depende de que saque la bola del parque, esta noche, ante Azulejos de Toronto.

Hasta ahora, el versátil toletero nipón acumula 39 cuadrangulares en 114 compromisos disputados y su más reciente vuelacercas fue el 6 de agosto, ante Cardenales de San Luis.

Un hito legendario

De lograr reencontrarse con su poder, en su próximo encuentro ante la divisa canadiense, podrá registrar su cuarta temporada conectando más de 40 jonrones.

Si bien esta hazaña no pareciera del todo especial, lo que daría mayor mérito es que lo logrará en su octava campaña de por vida en Major League Baseball (MLB), un hito que pocos han logrado.

En sus primeros 8 años como grandeligas, solo 7 jugadores en la historia de Las Mayores han logrado superar las 4 decenas de bambinazos en al menos 4 oportunidades.

Tal es el caso de los exaltados al Salón de la Fama, Ralph Kiner entre 1946 y 1953 y Ernie Banks desde 1953 hasta 1960 (5 de sus primeras 8 zafras); Adam Dunn (5 temporadas de 8 entre 2001 y 2008); Eddie Matthews (4 entre 1952 y 1959); Álex Rodríguez (4 entre 1994 y 2001); Albert Pujols (4 entre 2001 y 2008); Ryan Howard (4 desde 2004 y 2011).

Por lo tanto, Ohtani busca unirse a esta lista en la octava campaña de su carrera, emulando a Matthews, A-Rod, Pujols y Howard.