MLB: Pelotero de Milwaukee es el único con esta hazaña en 40 años

En una temporada regular de la Major League Baseball hay muchas historias por contar. Existen diferentes tipos de jugadas que se convierten en hazañas defensivas y pueden marcar la diferencia en un juego. A pesar de esto, hay un tipo de jugada que es tan rara y poco común, que un solo jugador la ha realizado en las últimas cuatro décadas y precisamente en este 2025.

En el compromiso del pasado viernes 8 de agosto, entre los Cerveceros de Milwaukee y Mets de Nueva York, el jardinero de los Brewers, Blake Perkins, fue el protagonista de la noche. Gracias a un disparo desde el jardín en un momento apremiante, logró sacar a un corredor en el plato y así evitar una carrera de sus rivales.

En un lapso de menos de un año, Perkins ha logrado una hazaña que ningún otro jugador en los últimos 40 años ha conseguido: realizar una asistencia directa desde el jardín, sin relevo, para terminar un juego al atrapar a la potencial carrera del empate en el plato, y lo ha hecho en dos ocasiones distintas.

Blake Perkins - Cerveceros de Milwaukee

La primera vez que Perkins dejó su marca en la historia fue el 16 de junio del año pasado, en un emocionante duelo contra los Rojos de Cincinnati. Con la carrera del empate en el plato, Perkins hizo un tiro perfecto desde el jardín derecho para atrapar al corredor y sellar la victoria de los Cerveceros, respectivamente.

No conforme con esto, volvió a repetir esta historia en el primer compromiso de la serie ante el conjunto neoyorquino. Esta jugada es más que un simple out, ya que es una combinación de un brazo potente y un instinto defensivo impecable, siendo así una de sus principales herramientas sobre un terreno de juego.

Sin duda alguna, estas jugadas que, si bien han pasado en años y momentos distintos, se han convertido en una nueva hazaña dentro de las Grandes Ligas y serán un recuerdo no solo para Blake Perkins, sino para todos sus fanáticos.