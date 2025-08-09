MLB: Cal Raleigh emula récord de un careta Salón de la Fama y busca destronarlo (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Cal Raleigh, receptor titular de los Marineros de Seattle, está firmando una temporada histórica en las Grandes Ligas. En el juego del pasado viernes, 8 de agosto, conectó su cuadrangular número 42 del año, alcanzando así una marca impresionante: 35 de esos jonrones han sido conectados mientras jugaba como cátcher.

Esta cifra le permite igualar un récord legendario en la Liga Americana. La marca, que pertenecía en solitario a Iván "Pudge" Rodríguez desde 1999, ha sido alcanzada por el jugador de los Marineros tras una campaña consistente y poderosa desde el plato. Lo más interesante es que se empareja con Iván en 86 juegos, cuando él requirió 139.

Rodríguez había conseguido 35 jonrones como receptor durante su histórica temporada con los Rangers de Texas, un hito que durante más de dos décadas pareció intocable.

Foto: AP

Cal Raleigh, uno de los mejores cátchers ofensivos de la MLB

La temporada 2025 ha confirmado a Cal Raleigh como uno de los cátchers ofensivos más peligrosos de la actualidad. Su capacidad para generar poder desde una posición tan exigente físicamente lo pone en un selecto grupo de jugadores capaces de influir tanto en defensa como en ofensiva.

Además de su impresionante total de 42 cuadrangulares en la campaña, ha sido clave en el rendimiento de Seattle, que se mantiene en la pelea por los primeros puestos del Oeste de la Liga Americana. Su impacto va más allá de los jonrones: también ha demostrado liderazgo detrás del plato y ha guiado con eficacia a un cuerpo de lanzadores joven pero talentoso.

Un logro que lo coloca en la historia de la Gran Carpa

Igualar una marca establecida por un miembro del Salón de la Fama como Iván Rodríguez no es poca cosa. Raleigh no solo ha logrado mantenerse saludable y consistente a lo largo de la temporada, sino que también ha elevado su nivel ofensivo justo cuando su equipo más lo necesita.

Con varias semanas aún por disputarse en la temporada regular, Raleigh tiene la oportunidad de quedarse con el récord en solitario, lo que lo consolidaría aún más como una de las estrellas de la actual campaña.