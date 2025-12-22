Emisael Jaramillo: Conoce los ejemplares que montará el látigo criollo en la inauguración de Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

Una medida preventiva obliga a modificar el calendario en el hipismo de California. La tarde de ayer se confirmó que el día inaugural del Encuentro Clásico de Santa Anita Park se pospone por dos días, con lo cual la apertura oficial se traslada hasta el domingo 28 de diciembre.

La directiva del óvalo de Arcadia tomó la decisión debido al inminente y severo pronóstico de lluvias que se espera durante esta semana en el sur de California. La propia pista comunicó el cambio de programación a través de su cuenta oficial en la plataforma X, @santaanitapark. La prioridad del hipódromo es garantizar la seguridad de los ejemplares y del espectáculo hípico ante las condiciones adversas.

Calendario Selectivo Intacto: Santa Anita Park

El Encuentro Clásico número 89 de Santa Anita Park promete un meeting de alta competición con un total de seis carreras selectivas programadas para el día de apertura, incluidos eventos de gran relevancia como el Grado 1 Malibu Stakes y el La Brea Stakes.

El retraso en el inicio de la temporada hasta el domingo asegura que las carreras sobre césped, de las cuales tres ostentan el grado selectivo, se disputen sobre el campo de hierba. Las competencias invernales de alta calidad en el turf definen el prestigio de Santa Anita Park durante la última década, y la decisión protege este sello distintivo.

Emisael Jaramillo con Doble Compromiso

El programa completo del día inaugural, que consta de once pruebas y arranca a las 11:00 am (hora local), presenta la participación del látigo criollo Emisael Jaramillo. Gracias a la información difundida por el portal Equibase, se pudo apreciar que el destacado jinete venezolano cuenta con dos compromisos de monta en la jornada.

La primera oportunidad de triunfo para Jaramillo se presenta en un Maiden Special Weight, carrera con una premiación de $70,000 sobre un recorrido de 1,600 metros. El criollo guiará al ejemplar Springline (KY), entrenado por Ryan Hanson. Springline exhibe un registro de cinco actuaciones y cero triunfos hasta el momento, lo que sugiere un reto interesante para el jinete.

Acto seguido, Jaramillo volverá a la acción sobre el lomo de Liam Smith en una prueba de 1,300 metros. Este ejemplar entrena con Doug F. O’Neil y va a su carrera de estreno. Liam Smith llega precedido de buenos ejercicios previos que invitan a pensar en un debut triunfal. Su más reciente breeze, realizado el 18 de diciembre de este año, dejó un tiempo de 1:00.00 para 5 furlongs desde el aparato, la mejor marca entre 37 ejercicios realizados ese día en el óvalo de Santa Anita.