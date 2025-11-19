¡Confirmado! La temporada del Classic y Hollywood Meet arrancará con el Malibú S. (G1) el 26 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

A través de un comunicado de prensa del hipódromo de Santa Anita, anunció el nuevo calendario hípico para la temporada de carreras 2025-26. El opening day del Classic Meet inicia el viernes 26 de diciembre, donde incluye el Malibú (G1), La Brea (G1) y el American Oaks (G1). Entre el Classic Meet y el Hollywood Meet, contarán con 81 carreras con valor de $11,75 millones.

Santa Anita Park: Classic Meet inicia el 26 de diciembre

El hipódromo de Santa Anita iniciará una nueva temporada el viernes 26 de diciembre con la jornada inaugural del tradicional Classic Meet. Este meet dura 48 días, hasta la clausura del Hollywood Meet, el 14 de junio. Santa Anita albergará 81 carreras de stakes a lo largo de 78 días de carreras, incluyendo el recientemente renombrado D. Wayne Lukas Stakes (G2) el 7 de febrero, el histórico Handicap Santa Anita (G1) el 7 de marzo y el prestigioso Derby Santa Anita (G1) el 4 de abril.

El Santa Anita Park Classic Meet y el Hollywood Meet ofrecerán 11,75 millones de dólares en premios, y se prevé que los premios de las carreras nocturnas aumenten con respecto a principios del año pasado. El Classic Meet de Santa Anita Park, que inicia el 26 de diciembre, contará con seis carreras de grado, entre las que destacan el Malibú S (G1) La Brea S (G1) y el American Oaks (G1). Además, incluye el Laffit Pincay Jr. (G2), el Mathis Mile S (G2) y el San Gabriel (G3). El Classic Meet, finaliza el domingo 5 de abril.

Este Meet también programó carreras de stakes exclusivas para ejemplares nacidos en el estado, el “California Cup Day” será celebrado el 17 de enero con cinco carreras de stakes, entre las que destacan el California Chrome California Cup Derby y el Leigh Ann Howard California Cup Oaks.

Santa Anita Park: Hollywood Meet contará con 30 días

Tras una semana de descanso, Santa Anita reanudará las carreras en vivo con el inicio de la temporada de Hollywood de 30 días, el viernes 17 de abril. Lo más destacado de la temporada de Hollywood es el programa del Día de los Caídos el lunes 25 de mayo, que incluye la 1ª Shoemaker Mile, la 1ª Gamely y la 2ª Hollywood Gold Cup.

Este Meet, programó para el 23 de mayo, “California Gold Rush Day”, que se disputarán cinco carreras más para caballos nacidos en el estado. Entre las más destacadas se encuentran el Snow Chief Stakes, y el Melair Stakes.

El domingo 14 de junio, la tradicional prueba de clausura del Hollywood Meet será el San Juan Capistrano (G3). Esta será la 87.ª edición de esta carrera de césped de aproximadamente 2.8 kilómetros (1 ¾ millas) para caballos de 3 años en adelante.

Santa Anita ofrecerá carreras Ruta al Kentucky Derby

El San Felipe forma parte del sólido programa de Santa Anita para caballos de tres años con aspiraciones a la Triple Corona, el Kentucky Derby. La serie comienza el 10 de enero con el San Vicente (G2). Continúa con el Robert B. Lewis (G3) el 7 de febrero, el San Felipe se correrá el día del Big 'Cap y concluye con el Santa Anita Derby (G1) el 4 de abril. Este programa también incluirá el Santa Anita Oaks, y el Monrovia (G3).