Mira este cambio sorpresa en la NBA que involucra a Trae Young

Suscríbete a nuestros canales

A mitad del encuentro de hoy entre los New Orleans Pelicans y los Atlanta Hawks se dió a conocer una súbita transacción en la que el involucrado fue Trae Young, quien por primera vez en su carrera jugará en una organización que no es la de Atlanta.

El base de 27 años debutó en la campaña 2017-2018, permaneciendo durante ocho zafras en la que ahora será su ex organización, marcando una era en ese periodo con el uniforme de Atlanta.

Trae Young se muda a Washington:

De acuerdo a los diversos medios internacionales, Trae fue enviado al quinteto de los Washington Wizards, organización que envió a C.J. Mccollum y Corey Krispert a los Hawks.

A pesar de que no disputó los últimos encuentros de su reciente equipo, tras presentar una lesión, Young exhibe está temporada un promedio de 19.3 puntos, 1.5 rebotes y 8.9 asistencias.

Trae Young dejará un par de marcas en los Hawks:

Con tan solo ocho campañas, Trae se encargó de hacer historia en la organización de Atlanta, luego de dejar la marca de más asistencias de todos los tiempos en ese conjunto con 4.837.

Mientras que aumentó su legado siendo también el máximo desde la larga distancia en esta franquicia con una impresionante cifra de 1.295.