Golden State Warriors con la puerta abierta para adquirir a Anthony Davis

Suscríbete a nuestros canales

Los Golden State Warriors (19-18) se encuentran en el epicentro de los rumores de la NBA tras filtrarse que la organización mantiene una ventana abierta para la adquisición del 10 veces All-Star, Anthony Davis.

Según informes publicados por The Athletic, aunque la operación se describe como extremadamente compleja, la gerencia de San Francisco no ha cerrado definitivamente la puerta a una negociación con los Dallas Mavericks.

El factor Anthony Davis: Un objetivo de alto impacto

Tras los recientes reportes que sitúan a Davis en la órbita de los Warriors, fuentes de la liga indican que los Dallas Mavericks habrían iniciado contactos exploratorios. La posibilidad de emparejar a Anthony Davis con Stephen Curry representaría uno de los movimientos más significativos en la historia reciente de la franquicia, buscando maximizar el potencial competitivo del equipo, que actualmente ocupa la octava posición en la Conferencia Oeste.

Sin embargo, el camino hacia un acuerdo se enfrenta a un muro financiero y estratégico casi insuperable. Con un salario de 54.1 millones de dólares esta temporada, Davis requiere que cualquier equipo interesado sacrifique activos de enorme peso salarial para cumplir con las normativas de la NBA.

El dilema de los Warriors: Intocables frente a necesidades

La principal barrera en la negociación radica en la firme postura de la directiva de Golden State. Según fuentes del equipo, los Warriors se oponen "tajantemente" a incluir en cualquier paquete de traspaso a:

Jimmy Butler: Adquirido para aportar veteranía y defensa, su salario de 54.1 millones sería la pieza lógica para igualar el de Davis, pero el equipo lo considera fundamental para su estructura actual. Draymond Green: El alma defensiva del equipo, con un contrato de 25.8 millones de dólares, sigue siendo considerado intransferible por la gerencia, pese a que su salida facilitaría enormemente la ingeniería financiera del canje.

"No existe una vía realista para encontrar un acuerdo que funcione financieramente sin mover a Butler o Green", señalan analistas de The Athletic. Esta encrucijada deja a los Warriors en una posición donde el interés por Davis choca frontalmente con su deseo de mantener intacto su núcleo de veteranos.

Jonathan Kuminga y la posibilidad de un tercer equipo

El nombre de Jonathan Kuminga también ha surgido en las conversaciones. Aunque su salario de 22.5 millones de dólares es insuficiente por sí solo para adquirir a Davis, los Mavericks han mostrado interés en el joven alero. Esto ha llevado a especular con la necesidad de involucrar a un tercer o incluso cuarto equipo que facilite el movimiento de salarios y capital de draft.

La situación de Kuminga sigue siendo paradójica: mientras su nombre suena en escenarios de traspasos de alto nivel, el jugador apenas ha disputado 10 minutos en el último mes bajo las órdenes de Steve Kerr. Esta falta de minutos podría ser tanto una señal de su inminente salida como una estrategia para preservarlo de lesiones antes de la fecha límite del 5 de febrero.