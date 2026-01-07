NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 7 de enero

Con una racha de cuatro victorias consecutivas y nuevos escoltas en la Conferencia Este, los Boston Celtics llegan inspirados a la jornada de este miércoles 7 de enero y comandarán los emparejamientos de la NBA, con un duelo de alto impacto ante Denver Nuggets, que se encuentra diezmado sin Nikola Jokic, pero siendo uno de los equipos más peligrosos en la presente temporada.
Será 12 enfrentamientos para el primer miércoles del año, que también tendrá como platilla fuerte a Los Angeles Lakers midiendo a San Antonio Spurs. La tropa de Luka Doncic y LeBron James sumaron su tercer triunfo corrido en la vigente campaña buscará igualarse en el segundo peldaño de su zona, precisamente ante los tejanos, que no han aprovechado el mal de los actuales líderes en el Oeste.
En otros compromisos interesantes en el mejor baloncesto del mundo, Stephen Curry buscará mantener su buen ritmo frente a unos Milwaukee Bucks que se encuentran fuera de los lugares de clasificación. Asimismo, New York Knicks intentará terminar una terrible seguidilla de cuatro reveses consecutivos ante Los Angeles Clippers desde el mítico Madison Square Garden.
Juegos para hoy en la NBA: 7 DE ENERO
- Chicago Bulls vs Detroit Pistons
- Washington Wizards vs Philadelphia Sixers
- Toronto Raptors vs Charlotte Hornets
- Denver Nuggets vs Boston Celtics
- Los Angeles Clippers vs New York Knicks
- New Orleans Pelicans vs Atlanta Hawks
- Orlando Magic vs Brooklyn Nets
- Utah Jazz vs Oklahoma City Thunder
- Phoenix Suns vs Memphis Grizzlies
- Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs
- Milwaukee Bucks vs Golden State Warriors
- Houston Rockets vs Portland Trail Blazers