NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 6 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Las acciones no se detienen en la presente temporada de la NBA y Los Angeles Lakers serán los encargados de liderar la jornada de este martes 6 de enero. La tropa de LeBron James y Luka Doncic salta al tabloncillo con la oportunidad de acercarse al segundo peldaño de la Conferencia Oeste, tras medirse en condición de visitante a New Orleans Pelicans.

En otros escenarios, San Antonio Spurs quiere aprovecharse del "mal momento" de Oklahoma City Thunder, quienes han perdido cinco en los últimos 10 desafíos, para recortar su distancia de la cima ante Memphis Grizzlies desde el FedExForum. Asimismo, Minnesota Timberwolves llega con la posibilidad de montarse entre los primeros cinco lugares de su división ante Miami Heat, que tiene un triple empate en esa posición con Philadelphia Sixers y Orlando Magic en la Conferencia Este.

Dallas Mavericks también será parte de la cartelera de este "Día de Reyes" cuando se midan a Sacramento Kings. El equipo de Cooper Flagg y Anthony Davis quiere separarse por completo de los últimos puestos de su zona y mantener sus opciones de Postemporada en la vigente campaña de la NBA.

Juegos para hoy en la NBA: 6 DE ENERO