NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 2 de enero

Las emociones de la presente temporada de la NBA se aproximan a su primer fin de semana del año con la jornada de este viernes 2 de diciembre, con Oklahoma City Thunder enfrentándose a Stephen Curry y sus Golden State Warriors desde el Chase Center.

Los líderes de la Conferencia Oeste han tenido dominio absoluto en esta primera mitad de la campaña y buscarán arrancar con pie derecho el 2026 frente a la franquicia de San Francisco que tiene inspirado al mejor tirador de todos los tiempos, quien viene de cosechar su partido 400 de su carrera con al menos cinco triples en un compromiso oficial del certamen.

En otros escenarios, New York Knicks quiere aprovecharse de la derrota de Detroit Pistons ante Miami Heat e intentará sumar un triunfo clave ante Atlanta Hawks para ponerse a solo un juego de la cima en la Conferencia Este. Mientras que, San Antonio Spurs va tras los rastros del Thunder en su duelo como visitante contra Indiana Pacers en el Bankers Life Fieldhouse.

Juegos para hoy en la NBA: 2 DE ENERO