NBA: Stephen Curry es el mejor triplero de la historia y este récord lo deja en evidencia

Suscríbete a nuestros canales

Pasan los años y Stephen Curry no pierde su olfato desde la distancia, que ya lo tiene consolidado como la figura con más triples anotados en la historia de la NBA. En la jornada de este miércoles 31 de diciembre de 2025, la principal estrella de los Golden State Warriors se mostró efectivo para liderar la victoria de su equipo 132-125 sobre Charlotte Hornets desde el Spectrum Center.

El base fue importante para la franquicia de San Francisco con 26 puntos, cuatro asistencias, dos rebotes y 5/10 desde el disparo de tres unidades. Su desempeño le permitió afianzarse en el único jugador capaz de alcanzar los 400 partidos con cinco o más triples anotados. Este registro refleja de manera contundente su impacto revolucionario en el juego y su dominio absoluto del tiro exterior a lo largo de su carrera.

El base de los Golden State Warriors no solo ha cambiado la forma de atacar en la liga, sino que ha establecido un estándar prácticamente inalcanzable para el resto de jugadores. Su constancia, precisión y volumen de lanzamientos desde la línea de tres puntos lo han situado en una categoría propia, reforzando su legado como el mejor tirador de todos los tiempos.

Jugadores con partidos de más 5 triples en la historia de la NBA

Stephen Curry: 400

James Harden: 214

Klay Thompson: 194

Damian Lillard: 187

Buddy Hield: 158

Además de posicionarse en la cima con la mayor cantidad de triples de todos los tiempos (4,177), Curry posee otros registros nunca antes visto en la historia de la NBA, que hace resaltar su importante legado en los tabloncillos. Los lanzamientos desde la larga distancia han sido fundamentales para que el piloto destaca entre los máximos anotadores de la liga con más de 26,000 puntos.

En la presente temporada, el armador mantiene su brillo como referente de los Warriors, luciendo estadísticas de 28.7 unidades por noche, 4.3 asistencias, 4.0 rebotes, 46.8% en tiros de campo y 39.4% en triples en 25 desafíos jugados.