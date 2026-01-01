NBA: Mira los juegos programados para la jornada de este 1 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Oklahoma City Thunder, actuales campeones de la NBA, cerraron con broche de oro la acción 2025 de la NBA. Para la primera jornada del nuevo año, Miami Heat y Detroit Pistons, quienes cuentan con grandes aspiraciones de conseguir el banderín en la Conferencia Este, serán los encargados de abrir el telón en la presente temporada del mejor baloncesto del mundo.

El equipo de Cade Cunningham arranca el 2026 como líderes en la mencionada conferencia y tendrá la misión de mantenerse en lo más alto en lo que queda de campaña regular. Del otro lado, los dirigidos por Erik Spoelstra saltan con el objetivo de igualarse en los primeros cinco puestos y extender sus racha a cuatro victorias consecutivas.

En otros escenarios, Houston Rockets y Brooklyn Nets serán los primeros en ver acción en la cartelera de este 1 de enero. Mientras que, Boston Celtics buscará seguir acercándose al segundo peldaño en el Este ante Sacramento Kings, que ha sido uno de los equipos decepciones en la temporada 2025-26.

Juegos para hoy en la NBA: 1 DE ENERO