NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 31 de diciembre

El 2025 se termina y lo hará con mucha acción en el mejor baloncesto del mundo para este miércoles 31 de diciembre. La NBA no se detiene y Golden State Warriors abrirán el telón en la mencionada cartelera con la misión de acercarse a los puestos de clasificación directos ante Charlotte Hornets.

En desafíos de interligas, Karl-Anthony Towns y sus New York Knicks protagonizan uno de los platillos fuertes contra San Antonio Spurs de Víctor Wembanyama. Asimismo, Denver Nuggets, ahora sin Nikola Jokic, se enfrentan a Toronto Raptors desde el Scotiabank Arena.

Minnesota Timberwolves llega con la posibilidad de superar a Los Angeles Lakers y posicionarse en solitario en el quinto peldaño de la Conferencia Oeste. La tropa de Anthony Edwards buscará aprovecharse del mal momento de Atlanta Hawks, que ha perdido siete encuentros de forma consecutiva.

Juegos para hoy en la NBA: 31 DE DICIEMBRE