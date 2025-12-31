NBA

NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 31 de diciembre

Golden State Warriors lidera la última cartelera del 2025 para este miércoles por la tarde-noche en la NBA

Por

Humberto Mendoza
Miércoles, 31 de diciembre de 2025 a las 09:39 am
El 2025 se termina y lo hará con mucha acción en el mejor baloncesto del mundo para este miércoles 31 de diciembre. La NBA no se detiene y Golden State Warriors abrirán el telón en la mencionada cartelera con la misión de acercarse a los puestos de clasificación directos ante Charlotte Hornets.

En desafíos de interligas, Karl-Anthony Towns y sus New York Knicks protagonizan uno de los platillos fuertes contra San Antonio Spurs de Víctor Wembanyama. Asimismo, Denver Nuggets, ahora sin Nikola Jokic, se enfrentan a Toronto Raptors desde el Scotiabank Arena.

Minnesota Timberwolves llega con la posibilidad de superar a Los Angeles Lakers y posicionarse en solitario en el quinto peldaño de la Conferencia Oeste. La tropa de Anthony Edwards buscará aprovecharse del mal momento de Atlanta Hawks, que ha perdido siete encuentros de forma consecutiva.

Juegos para hoy en la NBA: 31 DE DICIEMBRE

  • Golden State Warriors vs Charlotte Hornets
  • Minnesota Timberwolves vs Atlanta Hawks
  • Orlando Magic vs Indiana Pacers
  • Phoenix Suns vs Cleveland Cavaliers
  • New York Knicks vs San Antonio Spurs
  • New Orleans Pelicans vs Chicago Bulls
  • Denver Nuggets vs Toronto Raptors
  • Washington Wizards vs Milwaukee Bucks
  • Portland Trail Blazers vs Oklahoma City Thunder

Miércoles 31 de Diciembre de 2025
Baloncesto