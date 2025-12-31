NBA: Jalen Green, multado por la NBA tras lenguaje inapropiado en televisión

Suscríbete a nuestros canales

El base de los Phoenix Suns, Jalen Green, ha sido sancionado económicamente por la NBA tras un incidente verbal ocurrido durante la jornada del lunes. La liga anunció este martes una multa de 25,000 dólares contra el jugador debido al uso de lenguaje obsceno durante una entrevista televisiva en vivo.

El origen de la sanción

El incidente se produjo en el marco de la victoria de los Suns por 115-101 sobre los Washington Wizards. Mientras el escolta Collin Gillespie —quien fue la figura del encuentro con 25 puntos y una efectividad de 10 de 14 en tiros de campo— realizaba su entrevista reglamentaria en la cancha tras el silbatazo final, Green se acercó para celebrar con él.

En medio de la euforia por el triunfo de su compañero, Green interrumpió la transmisión utilizando palabras que la NBA considera inapropiadas para las transmisiones oficiales, lo que activó de inmediato la revisión por parte de las oficinas de la liga en Nueva York.

Un inicio de temporada complicado para Green

Lo curioso de la situación es que Jalen Green ni siquiera participó en el encuentro del lunes. El base ha tenido un comienzo de campaña difícil, habiendo disputado únicamente dos partidos hasta la fecha debido a una persistente lesión en el tendón de la corva que lo ha mantenido alejado de la rotación activa.

La política de disciplina de la NBA

Esta multa de 25,000 dólares es la cifra estándar que la NBA aplica para "lenguaje inapropiado dirigido a los fanáticos o utilizado en entrevistas", una política que busca mantener la imagen familiar de las transmisiones globales. A pesar de la sanción, el ambiente en Phoenix parece ser positivo, dado el rendimiento de jugadores de rol como Gillespie, quienes han dado un paso al frente ante las ausencias por lesión en el equipo.

Por ahora, los Suns no han emitido comentarios adicionales sobre la multa de su jugador, enfocándose en la recuperación física de Green para que pueda aportar en la cancha y no solo en las celebraciones posteriores a los juegos.