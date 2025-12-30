La NBA castiga a José Alvarado y Mark Williams tras su altercado en la cancha

Suscríbete a nuestros canales

La NBA anunció oficialmente la suspensión del base de los New Orleans Pelicans, José Alvarado, por dos partidos sin goce de sueldo, tras su participación en un altercado físico con el pívot de los Phoenix Suns, Mark Williams. La sanción fue ratificada por la oficina de operaciones de la liga tras revisar los incidentes ocurridos durante el enfrentamiento del pasado sábado.

Por su parte, Williams también recibió una sanción, aunque menor, y cumplirá un partido de suspensión por su rol en la disputa. El incidente tuvo lugar durante el tercer cuarto de la victoria de los Suns 123-114 sobre los Pelicans, momento en el que ambos jugadores recibieron faltas técnicas y fueron expulsados de inmediato.

El origen del conflicto en la duela

La tensión estalló cuando Williams empujó a Alvarado por la espalda tras una jugada disputada, una acción que provocó la reacción inmediata del base de los Pelicans. Lo que comenzó como un intercambio de palabras escaló rápidamente a un forcejeo que obligó a los oficiales y cuerpos técnicos a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

La liga suele ser estricta con las represalias físicas y, tras analizar las grabaciones, determinó que la reacción de Alvarado y la persistencia en el altercado justificaban una sanción más severa que la del pívot de Phoenix.

Consecuencias económicas y deportivas

Además de la ausencia en la duela, ambos jugadores enfrentan repercusiones financieras significativas. Según los cálculos basados en el convenio colectivo, la suspensión le costará a Alvarado 62,069 dólares, mientras que Williams perderá 36,072 dólares de su salario anual.

En términos deportivos, las bajas llegan en momentos clave para sus respectivas rotaciones:

José Alvarado: Se perderá los próximos duelos ante los New York Knicks y los Chicago Bulls. Hasta el momento, el base ha sido una chispa necesaria saliendo del banquillo, promediando 8.3 puntos, 3.2 asistencias y 2.7 rebotes en 32 encuentros.

Mark Williams: No podrá estar presente en el compromiso de este lunes contra los Washington Wizards. Su ausencia será notable en la pintura, ya que Williams ha sido fundamental en el sólido arranque de Phoenix con promedios de 13.1 puntos y 8.2 rebotes por partido.

El impacto en la rotación de los Pelicans

Para New Orleans, perder a Alvarado representa un desafío logístico en la conducción de la segunda unidad. Conocido por su intensidad defensiva y su capacidad para cambiar el ritmo de los partidos, el equipo deberá buscar alternativas para cubrir sus minutos de intensidad en el perímetro. Phoenix, aunque pierde a su pívot titular por un solo encuentro, tendrá que ajustar su protección del aro frente a unos Wizards que buscan explotar las ausencias en la zona pintada.