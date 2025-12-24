¿Mala inversión? Jalen Green sigue en duda para el regreso con Phoenix Suns

Suscríbete a nuestros canales

El departamento médico de los Phoenix Suns ha emitido hoy un informe oficial respecto al estado de salud del escolta estrella Jalen Green. Tras someterse a pruebas adicionales y una revisión exhaustiva por parte del cuerpo de especialistas de la franquicia, se ha determinado que Jalen Green permanecerá fuera de la rotación activa mientras continúa su proceso de recuperación.

El jugador, pieza central en el esquema ofensivo del equipo, sufre una distensión en el isquiotibial derecho. Según el protocolo establecido por la organización, Green será reevaluado en un plazo de dos a tres semanas para determinar su progreso y establecer una posible fecha de retorno a las canchas.

Detalles de la Lesión y Proceso de Recuperación

La lesión se produjo durante el encuentro de la semana pasada, obligando al escolta a abandonar el parqué de manera prematura. Aunque los resultados iniciales de la resonancia magnética descartaron una rotura de gravedad, el equipo médico de los Suns ha optado por un enfoque conservador para garantizar una recuperación completa y evitar recaídas que puedan comprometer su disponibilidad en la recta final de la temporada.

Durante este periodo de 14 a 21 días, Green se someterá a un programa de rehabilitación intensiva bajo la supervisión de los especialistas en rendimiento del club, centrado en fortalecer la zona afectada y mantener su condición física general.

Impacto en la Rotación de los Suns

La ausencia de Jalen Green representa un desafío táctico significativo para los de Arizona. En lo que va de la temporada 2025-26, Green se ha consolidado como el máximo anotador del equipo y uno de los jugadores más explosivos de la liga.

"La salud de nuestros jugadores es siempre la prioridad absoluta", señalaron fuentes cercanas a la gerencia de los Suns. "Aunque extrañaremos la energía y la capacidad de anotación de Jalen, confiamos plenamente en la profundidad de nuestra plantilla para mantener el nivel competitivo mientras él completa su proceso de recuperación".

Perspectiva de Temporada

Los Phoenix Suns se encuentran actualmente en plena lucha por los puestos de playoffs en la Conferencia Oeste. Esta pausa obligada para Green llega en un momento crítico del calendario, con una serie de encuentros clave frente a rivales directos.

Sin embargo, la organización ve este contratiempo como una oportunidad para acelerar el desarrollo de sus jóvenes talentos y probar diferentes configuraciones en el quinteto inicial.