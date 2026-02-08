El regalo de la NFL y Bad Bunny al público, será clave en el show del Super Bowl

Suscríbete a nuestros canales

El Levi's Stadium de Santa Clara recibirá a más 60 mil personas para el Super Bowl que cada año atrae a fanáticos de todo el mundo con su show de medio tiempo. Este año Bad Bunny es el artista invitado y por ello la NFL ha preparado un regalo para todos sus asistentes.

Cada detalle para esta edición histórica y la experiencia de quienes compraron su boleto está bien pensado, pues la NFL y Bad Bunny obsequiaron al público un balón de fútbol americano, mejor conocido como “The Duke” impreso en un material resistente para ser usado durante todo el partido y el halftime.

Esto no es un simple regalo por parte del artista, pues formará parte de su show de medio tiempo. El balón impreso tiene luces led que pueden ser encendidas en su presentación, un detalle bien pensado para integrar a las personas al performance.

Presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

A solo horas de la presentación de Bad Bunny, el medio tiempo tiene una duración de 13 minutos, tiempo suficiente para que el boricua haga lo suyo en el escenario. Hasta el momento se conocen pocos detalles de lo que será su espectáculo, sin embargo, las expectativas por parte de su público y los seguidores de este deporte son altas.

Artistas como J Balvin, Kary Perry y Young Miko, han manifestado su respaldo al intérprete urbano por su segunda aparición en el Super Bowl, y la primera en encabezar el halftime. Se espera que el cantante tenga invitados especiales en su show.