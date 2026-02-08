NFL: ¿Cuánto dinero ganará el campeón entre Seattle Seahawks y New England Patriots?

Suscríbete a nuestros canales

Después de una temporada extenuante y una postemporada emocionante, la NFL llega a su punto culminante. El Levi's Stadium de Santa Clara, California, es el escenario donde se definirá al nuevo monarca del futbol americano profesional. El enfrentamiento entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots no solo definirá quién levantará el codiciado Trofeo Vince Lombardi, sino que también activará una millonaria bolsa de premios para los protagonistas en el emparrillado.

Más allá de la gloria y los históricos anillos de diamantes, existe un incentivo económico directo que la liga otorga a los integrantes de ambos equipos. Para esta edición número 60, las cifras han alcanzado niveles récord, consolidando al Super Bowl como el evento más lucrativo para los deportistas en Estados Unidos.

El millonario premio para los ganadores del Super Bowl LX

De acuerdo con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo de la NFL (CBA por sus siglas en inglés), los jugadores que resulten campeones este domingo recibirán un bono de 178 mil dólares cada uno. Esta cifra representa un incremento respecto a años anteriores y es un pago que la liga realiza de manera independiente a los contratos multianuales que cada estrella tiene con su respectiva franquicia.

Por su parte, el equipo que se quede con el subcampeonato no se irá con las manos vacías. Cada jugador de los New England Patriots o los Seattle Seahawks que pierda el encuentro recibirá un cheque por 103 mil dólares. Es importante destacar que estas cantidades son acumulativas; es decir, se suman a los bonos que ya percibieron por ganar las rondas de Comodines, Divisional y el Campeonato de Conferencia.

¿Quiénes son elegibles para cobrar el bono completo?

No todos los jugadores que forman parte de la organización reciben el mismo monto de forma automática. La NFL aplica criterios de elegibilidad estrictos para determinar si un jugador recibe el pago total, parcial o solo su salario semanal de práctica: