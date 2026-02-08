SDC: ¡Campeón del Caribe! Charros de Jalisco llega a la gloria por primera vez

Suscríbete a nuestros canales

La Serie del Caribe 2026 quedará guardada en los libros con un juego decisivo inédito, un campeón inédito y un final inédito, motivado a que los Charros de Jalisco (México Rojo) acaban de cerrar una majestuosa temporada por todo lo alto, coronándose campeones por primera vez en el evento regional, gracias a un wild pitch.

Los dirigidos por Benjamín Gil le repitieron la dosis a los Tomateros de Culiacán (México Verde), a quienes vencieron en la final de la Liga Mexicana del Pacífico y ahora, lo acaban de derrotar en el juego decisivo de la Serie del Caribe celebrada en Guadalajara, con marcador final de 12 carreras por 11, en un electrizante duelo que requirió entradas extras y en el que estuvieron a un out de perder.

Resumen del juego:

Los bateadores de Charros, tuvieron tres entradas productivas en la primera parte del choque, luego de anotar tres carreras en el segundo inning, cuatro en el tercero y dos más en el cuarto tramo.

No obstante, a pesar de que el duelo iba bien encaminado con un resultado parcial de 9 carreras por 1 en la quinta entrada, Culiacán les hizo una emboscada con seis anotaciones que colocaron el duelo por dos rayitas, más tarde cada uno anotaría una más, para llegar al último episodio con un score de 10-8, favorable a Jalisco.

Con un out y un corredor en la inicial en el noveno capítulo, apareció el oportuno poder de Víctor Mendoza, para volarse la barda por el jardín derecho y provocar entradas extras, tras empatar la pizarra de manera dramática con su segundo cuadrangular de la noche.

Extrainning:

En la alta del décimo, Tomateros logró irse arriba por la mínima, aprovechando la regla panamericana. Sin embargo, en la parte baja, el cerrador Chávez no consiguió el último out y terminó regalando dos carreras por wild pitches, que terminaron dándole el título a Charros en una de las finales más emocionantes de todos los tiempos en esta instancia.

Décima corona para México:

Aunque este es el primer trofeo de la novena de Jalisco en el Caribe, significa el número 10, para la Liga Mexicana y rompieron la sequía de 10 años sin poder quedarse con el título.

Aunado a eso, Charros se convirtió en el séptimo conjunto en proclamarse campeón en su ciudad y el segundo entre los mexicanos, desde que lo hicieron los Venados de Mazatlán, en Mazatlán (2005), hace 21 años.