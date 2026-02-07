Robert Capriles con Masttery, se impone sobre el mejor velocista de Valencia y logra el Clásico "Super Sergio"

Suscríbete a nuestros canales

La tercera reunión del año se lleva a cabo este sábado 07 de febrero en el hipódromo de Valencia. La agenda consta de ocho competencias, que inicio a la 1:30 p.m. e incluyeron el Clásico "Super Sergio". Strength Monster, el velocista más destacado de Valencia, cayó derrotado por el ejemplar Masttery, que ganó esta prueba reservada para la segunda de la jornada.

El Clásico “Super Sergio” una carrera de sprint en recorrido de 1.200 metros para caballos de 3 y más años, contó con un bono especial adicional de $24,000. Esta prueba le rinde homenaje al “récord horse” que dominó la escena por tres años en el Cabriales, donde consiguió 21 triunfos en 90 actuaciones.

Valencia: Masttery consiguió en gran forma la victoria en el evento principal

El Clásico “Súper Sergio” fue reservado para caballos de 3 y más años, que se disputó en la segunda carrera de la jornada de nueve programadas, con un triunfo para con un triunfo para Masttery, en un gran duelo con el campeón regente Strength Monster.

Masttery, en gran demostración con la monta de Robert Capriles y la preparación de Alejandro Ortiz, quien presentó para los colores del stud “La R”, consigue su triunfo 14 en 45 presentaciones, y la segunda en tres actuaciones en Valencia.

Robert Capriles, con Masttery, salió a perseguir la velocidad de Strength Monter en parciales de 23”1 y 46”3, en los primeros 800 metros. En el tope de la recta final, Masttery, se ubicó rápidamente al costado de Strength Monter por línea externa, para una pelea cuerpo a cuerpo, hasta los 100 finales, cuando Masttery y Capriles, quiebra la resistencia de Strength Monter, para alcanzar el triunfo.

Masttery, un hijo de Big Prairie en Princess Radiant por Miner’s Lamp, dejó crono de 73”3 para la distancia. Strength Monster, llegó segundo. Tercero Ajilado. Cerró la pizarra Patriley y Skull Trooper.