Rawayana y Ronald Acuña se unen por la fiebre de Andy Borregales en el Super Bowl

Sin duda el venezolano del momento es Andy Borregales, jugador de los New England Patriots que este domingo 08 de febrero se disputa el Super Bowl. El vocalista de Rawayana, Beto Montenegro, y el beisbolista Ronald Acuña Jr., se unieron para apoyar al criollo.

La fiebre por el Super Bowl ya se siente en el deporte y la música. En esta ocasión, dos estrellas de estos extremos posaron junto al jugador de fútbol americano, una unión que se ha hecho viral en redes sociales.

Una fotografía difundida en Instagram, muestra a Beto Montenegro y Ronald Acuña posar con Andy Borregales con su camisa oficial de los Patriots para la final de la NFL.

Aunque el intérprete de ‘Reyimiller’ ni el jugador de la MLB confirmaron su asistencia en el Levi's Stadium de Santa Clara, ambos fueron invitados a un evento previo del Super Bowl, donde compartieron con otras estrellas.

Palabras de Ronald Acuña

El refuerzo de los Tiburones de La Guaira extendió unas palabras de apoyo al Borregales a través de un video en sus historias de Instagram.

“Esperando a Andy cumplir su sueño. Andy, demuestra todo el pan de arepa power”, expresó el beisbolista.

¿Dónde ver el Super Bowl LX en Venezuela?

Este domingo 08 de febrero, el mundo estará atento al Super Bowl LX y su show de medio tiempo con una presentación histórica de Bad Bunny. Por la pantalla de Meridiano Televisión podrás disfrutar del deporte y la música en un solo canal.

A partir de las 6:00 pm, la antesala con los detalles del partido, y a las 7:30 pm el inicio del juego.